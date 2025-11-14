Татарстанец получил ожоги от натяжного потолка, расплавившегося во время пожара в доме
В Альметьевском районе Татарстана, в поселке Нижняя Мактама, в одном из домов на улице Девонской произошел пожар.
Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, пожарные потушили мебель и вещи на 27 квадратах в квартире на третьем этаже многоквартирного дома.
В результате пожара пострадал 64-летний мужчина. С ожогами шеи и головы от расплавившегося натяжного потолка его направили на амбулаторное лечение.
Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации электрооборудования, а именно аварийный режим работы электросети от холодильника на кухне.