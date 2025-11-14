Татарстанец получил ожоги от натяжного потолка, расплавившегося во время пожара в доме

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Альметьевском районе Татарстана, в поселке Нижняя Мактама, в одном из домов на улице ‎Девонской произошел пожар.

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, пожарные потушили мебель и вещи на 27 квадратах в квартире на третьем этаже многоквартирного дома.

‎В результате пожара пострадал 64-летний мужчина. С ожогами шеи и головы от расплавившегося натяжного потолка его направили на амбулаторное лечение. ‎

Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации электрооборудования, а именно аварийный режим работы электросети от холодильника на кухне. ‎