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Татарстанец получил медаль «За храбрость» за недельный бой и пленение врага
Уроженец Яссы-Тугая Ютазинского района РТ Рустам Султанов в марте этого года подписал контракт и встал на защиту рубежей нашей Родины. Спустя 4 месяца, 2 июня, боец получил медаль «За храбрость» за мужество и героизм, проявленные им при исполнении воинского долга в условиях, связанных с риском для жизни.
Во время одной из операций Рустам был назначен командиром эвакуационной группы. Он взял в плен противника и сообщил об этом в штаб. По приказу командования пленного доставил в расположение штаба вышестоящего руководства.
«За неделю в бою получил медаль», — говорит военнослужащий о своей награде.
Ютазинец стал примером для подражания. Рустам убежден, что поступил правильно, придя на помощь Родине в трудный момент.
Медаль «За храбрость» вручается за мужество и героизм в ходе военных действий. Она была учреждена указом Президента России 23 марта 2023 года и имеет две степени. На лицевой стороне медали изображён крест, похожий на крест ордена «За мужество». Медалью могут быть награждены как российские граждане, так и иностранцы (в том числе посмертно).
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее – по телефону 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Юлии Давлетбаевой
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