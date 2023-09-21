Татарстанец получил 5 суток ареста за неоплаченные штрафы за пьяную езду

Жителя Тетюшского района трижды ловили за рулем в пьяном состоянии, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

За каждое нарушение ему выписали административный штрав на 30 тысяч рублей.

Добровольно мужчина их не гасил, поэтому приставы возбудили в отношении него 3 исполнительных производства. Мужчина знал о них, но добровольно штрафы не оплачивал.

В итоге пристав арестовал его иномарку, а затем мужчину принудительно доставили в судебный участок, где ему назначили 5 суток ареста.