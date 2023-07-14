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Руc Тат
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Происшествия 14 июля 2023 12:05

Житель РТ отправился в колонию и лишился авто за то, что повторно сел пьяным за руль

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В Татарстане вынесли приговор ранее судимому 27-летнему жителю Казани, который повторно сел пьяным за руль. Об этом сообщила и.о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ и общественностью Аделя Гайнутдинова.

11 мая мужчина, будучи в состоянии опьянения, был задержан за рулем автомобиля Kia Picanto в селе Лаишево. От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался. При проверке документов выяснилось, что водитель ранее уже привлекался к ответственности за нетрезвую езду.

Мужчина признал свою вину. Ему назначили наказание в виде 3 лет и 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на 2,5 года. Кроме того, автомобиль как средство преступления конфискован в собственность государства.

#пьяный водитель #Прокуратура РТ
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