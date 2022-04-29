Житель РТ получил 2,5 года за то, что ударил автоинспектора головой в лицо

В Татарстане вынесен приговор 38-летнему жителю Менделеевска. Мужчину признали виновным в причинении насилия в отношении представителя власти, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено, в начале декабря прошлого года в Менделеевске экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль Nissan, который вилял по дороге и грубо нарушал ПДД. Автоинспекторы попытались задержать иномарку, однако водитель не подчинился требованиям и попытался скрыться.

Началась погоня. Нарушителя поймали лишь в селе Татарское Текашево. Выходить из авто водитель отказался и заблокировал двери. Автоинспекторам пришлось применять физическую силу. Водителя усадили в патрульную машину, где он головой нанес удар в лицо одному из полицейских.

Свою вину подсудимый полностью признал. Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также лишил водительских прав на 4 года.

