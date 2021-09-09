Татарстанец получил 18 лет колонии за изнасилование и убийство бывшей жены

Верховный суд Татарстана вынес приговор Ильнару Гимранову, который зимой прошлого года изнасиловал и убил свою бывшую жену, попытавшись выставить все как самоубийство. 39-летнего мужчину приговорили к 18 годам колонии строгого режима.

Как удалось установить следствию, осенью и зимой прошлого года Гимранов преследовал свою бывшую супругу, слал сообщения на телефон и угрожал убить, если она к нему не вернется.

В конце декабря мужчина подкараулил 32-летнюю женщину в подъезде, зашел за ней в квартиру, где избил, изнасиловал, а после задушил проводом.

После этого злоумышленник попытался выставить все как самоубийство. Он перевязал горло погибшей проводами и подвесил ее на балконе.

Кроме того, мужчина забрал из дома убитой жены деньги и драгоценности, а затем скрылся.

Тело женщины обнаружил отчим, который пришел в квартиру дочери, поскольку та перестала отвечать на звонки.

Отметим, что у погибшей осталась шестилетняя дочь, которая сейчас проживает с ее родителями.

Подсудимый признал вину лишь частично. Ему предъявлены обвинения по статьям «Угроза убийством», «Незаконное проникновение в жилище», «Изнасилование», «Убийство» и «Кража».

Сегодня Верховный суд приговорил Гимранова к 18 годам колонии строгого режима. Кроме того, ему придётся выплатить 1,5 млн рублей в качестве компенсации семье погибшей.