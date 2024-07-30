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Татарстанец получил 16 лет колонии за развратные действия в отношении подростков
В Татарстане вынесли приговор местному жителю за совершение преступлений сексуального характера в отношении детей. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Следователи установили, что в феврале 2022 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения наедине с 15-летней девочкой, совершил в отношении нее развратные действия.
Кроме того, в марте 2023 года он совершил в отношении 13-летней девочки насильственные действия сексуального характера, а также пытался изнасиловать ее, однако девочка оказала нападавшему активное сопротивление.
Суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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