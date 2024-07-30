Татарстанец получил 16 лет колонии за развратные действия в отношении подростков

В Татарстане вынесли приговор местному жителю за совершение преступлений сексуального характера в отношении детей. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следователи установили, что в феврале 2022 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения наедине с 15-летней девочкой, совершил в отношении нее развратные действия.

Кроме того, в марте 2023 года он совершил в отношении 13-летней девочки насильственные действия сексуального характера, а также пытался изнасиловать ее, однако девочка оказала нападавшему активное сопротивление.

Суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.