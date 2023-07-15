Татарстанец получил 16 лет колонии за насильственные действия против несовершеннолетних

Житель Тетюшского района признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Следствие установило, что в 2021 году мужчина совершил действия сексуального характера в отношении 15-летнего родственника его сожительницы, и впоследствии делал это неоднократно.

Кроме того, угрожая убийством, он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летней двоюродной сестры подростка.

Узнали о действиях злоумышленника в 2022 году, когда бабушка девочки застала его с ребенком.

Суд приговорил мужчину к 16 годам колонии строгого режима.