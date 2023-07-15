Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстанец получил 16 лет колонии за насильственные действия против несовершеннолетних
Житель Тетюшского района признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
Следствие установило, что в 2021 году мужчина совершил действия сексуального характера в отношении 15-летнего родственника его сожительницы, и впоследствии делал это неоднократно.
Кроме того, угрожая убийством, он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летней двоюродной сестры подростка.
Узнали о действиях злоумышленника в 2022 году, когда бабушка девочки застала его с ребенком.
Суд приговорил мужчину к 16 годам колонии строгого режима.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа