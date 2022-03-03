Татарстанец полтора года не выплачивал алименты на двоих детей, долг составил 290 тысяч

С октября 2020 года суд обязал 38-летнего жителя Ютазинского района выплачивать деньги на содержание двоих несовершеннолетних детей. Однако мужчина долгое время уклонялся от уплаты алиментов и никакой материальной помощи не оказывал. Общий долг составил более 290 тысяч рублей.

На него возбудили уголовное дело за неуплату алиментов. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за такое же правонарушение, тогда его отправили на обязательные работы на 56 часов.

Свою вину мужчина полностью признал. В этот раз суд отправил его на исправительные работы на полгода. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.