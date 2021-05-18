Татарстанец поймал попутку доехать до киоска, а в пути решил ее угнать

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе Управления Росгврадии по РТ, накануне рано утром росгвардейцы, патрулирующие поселок Васильево, получили сигнал о том, что недалеко от хлебокомбината неизвестные угнали легковушку.

На месте владелец Renault рассказал, что ночью он согласился подвезти до ближайшего киоска компанию молодых людей. В пути один из пассажиров потребовал отдать ключи от машины и пригрозил в случае отказа засунуть водителя в багажник. Владелец иномарки согласился, и тогда злоумышленники высадили его на дороге и скрылись.

Уточнив приметы угонщиков, правоохранители вместе с владельцем авто отправились на их поиски. Через час они обнаружили похищенный автомобиль возле одного из частных домов на улице Лагерная. За рулем находился 26-летний местный житель. Владелец авто узнал ночного угонщика.

Молодого человека задержали и передали полицейским. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Угон».

