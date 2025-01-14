Татарстанец пойдет под суд за совращение 11-летней дочери своей сожительницы

Татарстанца обвиняют в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в августе 2024 года пьяный мужчина неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении 11-летней дочери своей сожительницы. Позднее девочка сообщила обо всем родному отцу, который обратился в полицию.

Мужчина заключен под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.