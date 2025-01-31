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Происшествия 31 января 2025 20:05

Татарстанец пойдет под суд за попытку сбыта наротиков в интернет-магазине

Прокуратура Татарстана направила в суд дело казанца, обвиняемого в 18 эпизодах покушений на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, неизвестный создал интернет-магазин по продаже наркотических средств. Казанец вместе с сообщниками совершил 18 преступлений, связанных с покушением на сбыт запрещенных веществ. Изъято более 277 граммов наркотиков.

Уголовное дело рассматривается в Приволжском районном суде Казани. В отношении других соучастников дело выделено в отдельное производство.

#наркотики
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