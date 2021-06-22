Татарстанец пойдет под суд за махинации с покупкой бревен для срубов на почти 1,5 млн

Как полагает следствие, в 2013-2014 годах 43-летний житель республики заключил контракты с бизнесменами на поставку бревен и сборку сруба на сумму 658 тыс. рублей. Однако он заплатил компании лишь 300 тыс. рублей, после чего представители обманутой компании обратились в суд с иском. Злоумышленник предоставил в суде липовые документы о том, что бревна якобы поставлялись другой компанией и взыскал с исцов компенсацию в 300 тыс. рублей.

По аналогичной схеме аферист в 2016 году подал иск в суд на другого предпринимателя на сумму почти 800 тыс. рублей, однако успел получить порядка 900 тыс. рублей со счетов компании.

Татарстанцу предъявлены обвинения по статьям «Фальсификация доказательств», «Мошенничество» и «Покушение на мошенничество». Дело направлено в суд.