Татарстанец погиб, провалившись в колодец насосной станции

Накануне вечером в районе Северо-Западной улицы в Казани мужчина упал в колодец насосной станции. Местные жители не могли найти его самостоятельно, они сообщили о случившемся по номеру вызова спецслужб 112.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

На место прибыли спасатели ЗПСО №2, которые в скором времени обнаружили колодец глубиной 6 метров. Он был заполнен водой на два метра. В половину седьмого вечера они нашли тело погибшего 36-летнего мужчины на дне колодца.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Его достали наверх, после чего передали сотрудникам полиции, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.