Татарстанец победил в финале конкурса УФСИН «Виват, офицеры!»

В Казани прошел финал всероссийского конкурса «Виват, офицеры!», сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСИН РФ по РТ.

За звание победителя в столице Татарстана боролись представители 12 территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации.

Участники из России из Пензенской, Тюменской, Владимирской, Челябинской, Волгоградской, Смоленской, Ульяновской областей, Краснодарского и Алтайского края, а также из республик Бурятия, Удмуртия и Татарстан проявляли себя в специальной, огневой, строевой и физической подготовке.

Финальный этап прошел 9 июня в Казани на сцене ДК «Сайдаш», где офицеры показали свои творческие номера конкурсной комиссии.

Объективную оценку выступлениям на сцене давали именитые спортсмены,

заслуженные деятели культуры и искусств России и Республики Татарстан, а также представители общественности. Возглавил жюри конкурса заместитель директора ФСИН России Александр Матвеенко.

Почетным гостем на мероприятии стал Председатель Совета Общероссийской общественной организации ветеранов УИС Салих Шамсунов.

По результатам всех испытаний победителем Всероссийского конкурса «Виват, офицеры!» стал сотрудник УФСИН России по Республике Татарстан Влад Залялутдинов.