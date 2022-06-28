Татарстанец по пьяни забил старшего брата до смерти лопаткой для обуви

По версии следствия, все произошло утром 26 июня в одной из квартир на улице Большая Красная в Высокой Горе: два брата 43 и 45 лет, будучи пьяными, поссорились между собой. В результате младший из них взял в руку лопатку для обуви и забил ею до смерти старшего брата.

Свою причастность к преступлению мужчина признал частично, объяснив, что не хотел убивать брата. На него возбудили уголовное дело за убийство, решается вопрос о мере пресечения. Расследование дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.