Татарстанец перевозил опасные грузы в Югре по поддельному разрешению

Автоинспекторы ХМАО поймали 51-летнего татарстанца, перевозившего опасные грузы по поддельному разрешению. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ханты-Мансийскому АО – Югре.

Татарстанца остановили на 843-м км автодороги направлением Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск для проверки документов. Полицейский усомнился в подлинности разрешения на перевозку опасного груза, поскольку при внешнем осмотре было обнаружено несоответствие между цветом и стилем шрифта в документе.

Автоинспекторы изъяли свидетельство и отправили его на экспертизу. Оказалось, что документ был отпечатан методом цветной струйной печати.

За подделку документов татарстанцу грозит до одного года лишения свободы.