Татарстанец отправил в «Народный контроль» 200 заявок с ошибками на вывесках

Житель Татарстана по имени Талгат отправил в ГИС «Народный контроль» около 200 обращений, где указал на ошибки в названиях, написанных на вывесках. Об этом сообщает «ЮВТ».

В Татарстане до сентября будет проходить конкурс по выявлению ошибок в названиях на вывесках и информационных табличках. Талгат является самым активным участником конкурса. Молодой человек проверил вывески в Лениногорске, Азнакаеве, Бугульме — теперь пришла очередь Альметьевска. По словам татарстанца, чаще встречаются не сами ошибки, а ситуации, когда на вывесках не указано название на татарском языке. Талгат надеется на победу, однако, по его признанию, делает все это не ради победы, а из любви к родному языку.

О найденных ошибках татарстанцы могут сообщить не только через портал ГИС «Народный контроль», но и в исполнительный комитет района. Там разъяснили, что ответственность за содержание вывески несут собственники или балансодержатели зданий.

«Все таблички же мы не можем отследить: к нам обращаются бдительные граждане — мы быстро реагируем», — пояснил замруководителя исполкома по строительству Денис Косарев.