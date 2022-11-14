Татарстанец остался с долгами перед банком, вложив кредитные деньги в игру на бирже

Еще в феврале жителю Альметьевска позвонил на телефон незнакомец и предложил вложить деньги в инвестиции. Эта идея показалась мужчине интересной, и он перевел 12 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Спустя неделю у татарстанца попросили еще 200 тысяч, однако своих денег у него не было. Тогда он без колебаний перевел с кредитной карты 200 тыс. рублей. Доход от инвестиций мужчина не получил и бросил эту затею, напрочь забыв про кредит.

В начале ноября этого года кредиторы напомнили о себе сами и позвонили мужчине — сотрудники отдела взыскания потребовали погасить долг. Татарстанец обратился в полицию.