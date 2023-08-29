Татарстанец оплатил 300 тысяч долга по алиментам, получив уведомление на Госуслугах

Житель Елабужского района вспомнил об отцовском долге после того, как получил уведомление на портале Госуслуг. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Как выяснилось, мужчина задолжал 300 тысяч по алиментам. Родитель скрывался от уплаты, после чего судебный пристав объявил татарстанца в розыск. Кроме этого, пристав ограничил его в праве выезда за пределы России. Уведомление поступило должнику в личный кабинет портала Госуслуг, после чего он без промедления явился в отделение.

За уклонение от уплаты алиментов должника привлекли к ответственности и доставили в суд. Во время рассмотрения дела мужчина заявил, что готов оплатить долг полностью. В результате задолженность в размере 300 тысяч рублей была полностью погашена.