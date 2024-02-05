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Татарстанец оказался на скамье подсудимых за долг по алиментам в 600 тысяч рублей
В Приволжском суде Казани стартовал процесс по делу татарстанца Ильшата Камалеева. Мужчина оказался на скамье подсудимых за то, что долгие годы не выплачивает алименты на своего сына и дочь.
«Ранее мужчина не раз привлекался по административной статье за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Его долг по алиментам составил чуть более 600 тысяч рублей», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Приволжского суда Казани.
Если Ильшата Камалеева признают виновным, ему грозят исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы на тот же срок. Также его могут арестовать на срок до трех месяцев, либо лишить свободы на срок до одного года.
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