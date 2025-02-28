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Происшествия 28 февраля 2025 15:43

Татарстанец обещал открыть мобильный автосервис, но украл деньги у государства

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Житель Татарстана обвиняется в хищении социальной выплаты. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

В 2023 году мужчина обратился в отдел социальной защиты Тукаевского района с просьбой предоставить ему единовременную социальную выплату для организации выездного автосервиса.

После рассмотрения заявления было принято положительное решение, и ему выделили 350 тысяч рублей на покупку необходимого оборудования и материалов. Деньги поступили на счет мужчины, однако вместо того чтобы использовать их по назначению, он решил присвоить средства себе. Следствие квалифицировало его действия как хищение.

Уголовное дело передано в суд.

#Уголовное дело
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