Татарстанец обещал открыть мобильный автосервис, но украл деньги у государства

Житель Татарстана обвиняется в хищении социальной выплаты. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

В 2023 году мужчина обратился в отдел социальной защиты Тукаевского района с просьбой предоставить ему единовременную социальную выплату для организации выездного автосервиса.

После рассмотрения заявления было принято положительное решение, и ему выделили 350 тысяч рублей на покупку необходимого оборудования и материалов. Деньги поступили на счет мужчины, однако вместо того чтобы использовать их по назначению, он решил присвоить средства себе. Следствие квалифицировало его действия как хищение.

Уголовное дело передано в суд.