В Казани наградили «Героев нашего времени», живущих в Татарстане и Поволжье

Сегодня в Казани в IT–парке имени Башира Рамеева наградили лауреатов общественных премий «Герои нашего времени» и «Форума маленьких героев». Организатором выступило Татарстанское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». Всего награды вручали в четырех номинациях:

«Юный Герой» – для детей, которые совершили героические поступки в возрасте до 17 лет включительно. Всего наградили маленьких героев из 8 регионов России, в том числе и из Татарстана.

«Герой Нашего Времени» – тут номинировались юноши и девушки, старше 18 лет;

«Участник гуманитарных миссий» – для добровольцев и волонтеров, помогавших на территориях ЛДНР;

«Гуманитарный штаб» – для общественных объединений, школ и дошкольных организаций, вузов и ссузов, муниципальных образований и любых других организаций, собиравших вещи первой необходимости для вынужденных переселенцев из ЛНР и ДНР.

Подробнее о конкурсе рассказал руководитель казанского отделения «Молодой гвардии» РТ Руслан Шигабуддинов. Он отметил, что к героям в республике относятся бережно и трепетно.

«Традиционно каждый декабрь мы проводим премию "Герои нашего времени". В этом году она получила статус общественной, и мы пригласили не только наших лауреатов из РТ, но и из 8 регионов РФ. Сегодня наградили более 70 лауреатов, среди которых юные герои – до 18 лет, и герои старшего возраста. Мониторинг этих героических историй мы ведем в течение года в СМИ и социальных сетях. Потом мы отправляем запросы в районы и составляем список, а в декабре этих людей награждаем», – рассказал руководитель казанского отделения «Молодой гвардии» РТ Шигабуддинов Руслан.

Перед награждением перед собравшимися выступил депутат Государственной Думы РФ Рустам Гарифуллин.

«Я всех вас поздравляю с этой номинацией, все вы – настоящие герои. Еще раз поздравляю вас с этим днем, спасибо!» – сказал он.

С одним из самых юных героев удалось пообщаться корреспонденту «Татар-информа». 12-летний Ильдан Шаймердинов из деревни Суык-Чишма Бугульминского района собирает компьютеры из старых деталей и дарит семьям, которые не могут их купить.

«У меня дома стояло два компьютера, которые я отремонтировал. Потом я предложил маме отдать их тем, кто в них больше нуждается. Об этом узнали люди и начали отдавать нам компьютеры. Я чиню их и передаю нуждающимся. Люди говорят спасибо, кто-то даже передал тортик», – поделился подросток.



Церемония награждения продолжилась и на сцену вышел Иван Царев. В июне этого года мужчина принял участие в федеральном проекте «Чистая Арктика». На протяжении четырех дней он вместе с командой очищал от мусора и отходов гору Лёквож в Ямало-Ненецком автономном округе. Во время экспедиции Иван вместе с волонтерами убрал больше 11 тонн мусора.

«Я считаю, что не сделал ничего особенного, просто поучаствовал в волонтерском мероприятии. Оно называлось "Чистая Арктика", мы почистили от мусора гору Лёквож. Не считаю себя каким-то героем, я обычный человек. У нас была группа 15 человек, со всей России. Мне стало интересно, и я решил поучаствовать. Оставил заявку в интернете, меня пригласили за 2-3 дня до отъезда, и я согласился. На полярном Урале был впервые», – рассказал мужчина.



Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Церемония награждения продлилась чуть больше двух часов. В конце для всех участников был организован праздничный концерт.