Происшествия 13 марта 2026 15:41

Татарстанец не оплатил пошлины на миллионы, продавая китайских кукол на маркетплейсах

Татарстанские таможенники возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей в отношении 33‑летнего жителя республики, который ввозил товары из Китая и продавал их на маркетплейсах. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе таможни.

По данным проверки, мужчина оформлял посылки на родственников и знакомых, чтобы скрыть коммерческий характер поставок. Ввозимые «для личного пользования» куклы, одежда и аксессуары для кукол на деле шли в продажу. За четыре года сумма неуплаченных платежей превысила 3 млн рублей.

Фигурант признал вину и полностью возместил ущерб государству.

