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Татарстанец напал на приятеля и едва не изнасиловал девушку в Ульяновске
Жителя Татарстана подозревают в нескольких преступлениях, совершенных в Ульяновске. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По предварительным данным, утром 2 октября татарстанец ехал в маршрутном такси, где заметил девушку. Выйдя на остановке, он проследовал за ней в лесополосу, после чего напал. Девушка отбилась от нападавшего и убежала.
Ночью татарстанец приехал к своему знакомому, с которым у него произошел конфликт. Дождавшись, когда приятель заснет, он напал на мужчину, нанеся ему многочисленные ранения, после чего сбежал.
Нападавшим оказался ранее судимый 48-летний житель Республики Татарстан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанный доставлен в следственные органы.
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