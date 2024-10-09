Татарстанец напал на приятеля и едва не изнасиловал девушку в Ульяновске

Жителя Татарстана подозревают в нескольких преступлениях, совершенных в Ульяновске. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



По предварительным данным, утром 2 октября татарстанец ехал в маршрутном такси, где заметил девушку. Выйдя на остановке, он проследовал за ней в лесополосу, после чего напал. Девушка отбилась от нападавшего и убежала.

Ночью татарстанец приехал к своему знакомому, с которым у него произошел конфликт. Дождавшись, когда приятель заснет, он напал на мужчину, нанеся ему многочисленные ранения, после чего сбежал.



Нападавшим оказался ранее судимый 48-летний житель Республики Татарстан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанный доставлен в следственные органы.