Татарстанец наладил производство ядовитой незамерзайки и продавал ее в своем магазине

Как установили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Набережным Челнам, в одном из магазинов города директор продавал стеклоомывающую жидкость, в состав которой входит ядовитый метиловый спирт. Пятилитровые бутыли с незамерзайкой продавались по 100 рублей.

Как стало известно агентству, при осмотре магазина было найдено порядка тысячи пятилитровок. Общий объем изъятой продукции составил более 5 тыс. литров. При повторном визите в магазин найдено еще 1800 литров опасной стеклоомывайки.

Стражи порядка выяснили, что бизнесмен наладил производство опасной жидкости в одном из поселков под Автоградом. Там оперативники нашли 5600 пластиковых пятилитровых бутылок, крышки, наклейки, станок для розлива и еще 28 тыс. литров продукции, а также 9 тыс. литров метанола.

Изъятые образцы стеклоомывающей жидкости будут направлены на экспертизу.

