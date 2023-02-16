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Татарстанец наладил производство ядовитой незамерзайки и продавал ее в своем магазине
Как установили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Набережным Челнам, в одном из магазинов города директор продавал стеклоомывающую жидкость, в состав которой входит ядовитый метиловый спирт. Пятилитровые бутыли с незамерзайкой продавались по 100 рублей.
Как стало известно агентству, при осмотре магазина было найдено порядка тысячи пятилитровок. Общий объем изъятой продукции составил более 5 тыс. литров. При повторном визите в магазин найдено еще 1800 литров опасной стеклоомывайки.
Стражи порядка выяснили, что бизнесмен наладил производство опасной жидкости в одном из поселков под Автоградом. Там оперативники нашли 5600 пластиковых пятилитровых бутылок, крышки, наклейки, станок для розлива и еще 28 тыс. литров продукции, а также 9 тыс. литров метанола.
Изъятые образцы стеклоомывающей жидкости будут направлены на экспертизу.
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