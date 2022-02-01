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Ру Тат
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Происшествия
1 февраля 2022  16:06
Павел Климчак

Татарстанец на суд за пьяную езду пришел с пакетиком наркотиков

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Житель Менделеевска, будучи фигурантом дела за вождение в пьяном состоянии, пришел на заседание суда с подозрительным пакетиком. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.

Заседание проходило в здании мирового суда в Набережных Челнах. Судебные приставы во время осмотра ручной клади на входе в суд, обнаружили у татарстанца прозрачный полимерный пакет с зеленым неизвестным веществом.

Мужчину вместе с пакетом передали сотрудникам полиции.

#наркотики #судебное заседание #пьяная езда
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