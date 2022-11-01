news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
1 ноября 2022  13:43
Полина Шевчук

Татарстанец на коленях заполз в горящий дом и спас оттуда соседку-инвалида

news_top_970_100
Татарстанец на коленях заполз в горящий дом и спас оттуда соседку-инвалида
фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о пожаре в селе Корноухово Рыбно-Слободского района поступило накануне в 19.48 на номер вызова пожарной охраны 101, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Сообщалось, что горит одноквартирный жилой деревянный дом, в котором проживает 62-летняя женщина-инвалид.

Прибывшие на место пожарные оперативно справились с огнем. При опросе свидетелей выяснилось, что из огня была спасена хозяйка дома – ее вытащил сосед Олег Уваров.

50-летний мужчина возвращался домой и увидел, что из двух передних окон дома виднеются языки пламени. Он тут же вызвал пожарных, а сам побежал в сторону дома – он знал, что внутри находится женщина, инвалид 2 группы.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Когда мужчина открыл дверь, на него повалил густой черный дым. Видимость была нулевая, пищали пожарные извещатели, но это не испугало Олега Уварова. Он ползком добрался до спальни, где нашел женщину и вытащил ее на улицу.

Предварительная причина пожара - нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

#спас из пожара #МЧС РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100