Татарстанец на коленях заполз в горящий дом и спас оттуда соседку-инвалида
Сообщение о пожаре в селе Корноухово Рыбно-Слободского района поступило накануне в 19.48 на номер вызова пожарной охраны 101, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Сообщалось, что горит одноквартирный жилой деревянный дом, в котором проживает 62-летняя женщина-инвалид.
Прибывшие на место пожарные оперативно справились с огнем. При опросе свидетелей выяснилось, что из огня была спасена хозяйка дома – ее вытащил сосед Олег Уваров.
50-летний мужчина возвращался домой и увидел, что из двух передних окон дома виднеются языки пламени. Он тут же вызвал пожарных, а сам побежал в сторону дома – он знал, что внутри находится женщина, инвалид 2 группы.
Когда мужчина открыл дверь, на него повалил густой черный дым. Видимость была нулевая, пищали пожарные извещатели, но это не испугало Олега Уварова. Он ползком добрался до спальни, где нашел женщину и вытащил ее на улицу.
Предварительная причина пожара - нарушение правил эксплуатации электрооборудования.