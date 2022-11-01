Татарстанец на коленях заполз в горящий дом и спас оттуда соседку-инвалида

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о пожаре в селе Корноухово Рыбно-Слободского района поступило накануне в 19.48 на номер вызова пожарной охраны 101, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Сообщалось, что горит одноквартирный жилой деревянный дом, в котором проживает 62-летняя женщина-инвалид.



Прибывшие на место пожарные оперативно справились с огнем. При опросе свидетелей выяснилось, что из огня была спасена хозяйка дома – ее вытащил сосед Олег Уваров.

50-летний мужчина возвращался домой и увидел, что из двух передних окон дома виднеются языки пламени. Он тут же вызвал пожарных, а сам побежал в сторону дома – он знал, что внутри находится женщина, инвалид 2 группы.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Когда мужчина открыл дверь, на него повалил густой черный дым. Видимость была нулевая, пищали пожарные извещатели, но это не испугало Олега Уварова. Он ползком добрался до спальни, где нашел женщину и вытащил ее на улицу.

Предварительная причина пожара - нарушение правил эксплуатации электрооборудования.