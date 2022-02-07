Татарстанец на глазах у жены зарезал водителя, который не уступил ему дорогу

Ночью 5 февраля в автомобиле Toyota, припаркованном на улице Бурмистрова в Менделеевске, обнаружили тело 58-летнего мужчины с колото-резанными ранами на груди. По подозрению в убийстве задержан 35-летний местный житель, который ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

По версии следствия, он вместе с супругой пытались перейти дорогу в одном из дворов. Проезжавший мимо водитель не уступил ему дорогу, в ответ на что мужчина пнул автомобиль по бамперу. Мужчины начали драться, пешеход достал нож и дважды ударил им в грудь водителя. После этого тот сел за руль, отъехал на несколько метров и скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», задержанный дал признательные показания. В скором времени ему изберут меру пресечения, расследование дела продолжается, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.