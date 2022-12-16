Татарстанец лишился иномарки, не заплатив 2 млн ущерба за совершенное преступление

В Лениногорском районе автоинспекторы остановили легковушку Toyota. Выяснилось, что за рулем – злостный должник, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

Выяснилось, что на водителя возбуждено исполнительное производство в Межрайонном отделе судебных приставов в Казани за ущерб, причиненный преступлением. Всего мужчина должен был выплатить 2 млн рублей, но делать этого не спешил.

Автоинспекторы сообщили о пойманном должнике. Приставы направили поручение об аресте иномарки. Машину изъяли и отправили на штрафстоянку.

«В результате слаженной работы сотрудников, арестованный автомобиль поместили на спецстоянку до момента оплаты долга. В случае, если должник примет иное решение, транспортное средство реализуют в принудительном порядке, а на вырученные денежные средства возместят ранее причиненный ущерб», – уточнили в пресс-службе УФССП России по РТ.

