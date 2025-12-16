Татарстанец лишился BMW X6 за долги по кредитам и десятки неоплаченных штрафов

В Елабужском районе автоинспекторы остановили BMW X6, который разыскивали судебные приставы. За рулем оказался житель Татарстана, накопивший более 1,5 млн рублей долгов по кредитам и свыше 20 неоплаченных штрафов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.

Приставы прибыли на место, оформили необходимые документы и наложили арест на автомобиль.

Теперь владельцу BMW X6 предстоит сделать выбор: полностью погасить задолженность, после чего арест будет снят, либо расстаться с автомобилем – машину оценят и выставят на торги, а вырученные средства направят на погашение долгов.