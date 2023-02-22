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Татарстанец курил в сарае и едва не сгорел, но его спасли соседи
Сообщение о пожаре в деревне Манауз Азнакаевского района Татарстана поступило накануне вечером, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На месте выяснилось, что горит солома на полу в сарае. Еще до прибытия первых пожарных расчетов очевидцы спасли из сарая мужчину, который лежал в углу.
42-летнего пострадавшего с ожогами головы, рук и ног доставили в больницу.
Площадь пожара составила 10 кв. метров. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
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