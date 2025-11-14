news_header_top
Происшествия 14 ноября 2025 10:31

Татарстанец, который снова сел за руль пьяным, лишился прав и иномарки

Жителя Балтасинского района Татарстана осудили за повторное вождение в нетрезвом виде. Инцидент произошел в июне этого года, когда автоинспекторы остановили мужчину за рулем автомобиля марки AUDI A6 .

Освидетельствование показало, что татарстанец сел за руль, будучи пьяным. Проверка базы данных выявила предыдущий штраф за то же нарушение.

Как сообщает прокуратура Татарстана, суд назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ, лишил прав на 1,5 года и конфисковал автомобиль. Примечательно, что машина была оформлена на его супругу. Приговор в законную силу не вступил.

