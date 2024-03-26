Татарстанец, который месяцами не выплачивал зарплату рабочим, предстанет перед судом

Житель Татарстана предстанет перед судом по обвинению в невыплате заработной платы. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, на протяжении нескольких месяцев в 2023-2024 годах 46-летний мужчина не выплачивал заработную плату двум работникам, занимавшимся укладкой плитки. Кроме того, рабочие не получали полагающуюся им компенсацию за невыплату зарплаты и неиспользованный отпуск.

Таким образом каждому из рабочих был причинен материальный ущерб на сумму более 653 тыс. рублей.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – добавили в ведомстве.