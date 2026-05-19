Происшествия 19 мая 2026 13:16

Татарстанец, который издевался над дочерью-инвалидом, пойдет под суд

За побои и угрозу убийством дочери-инвалиду будут судить 62-летнего жителя Дрожжановского района Татарстана. Об этом сообщает Прокуратура РТ.

Леденящая кровь история случилась в селе Алешкин-Саплык. Нерадивый отец пьянствовал, наносил дочери побои и угрожал убийством. Издевательства продолжались с февраля по март 2026 г.

В надзорном ведомстве отметили, что мужчину уже привлекали к административной ответственности за побои. Уголовное дело направлено в суд.

