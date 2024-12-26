Татарстанец Кочкарев победил в спецноминации премии от президентской платформы

Фото: Минмолодежи РТ

Основатель социальных проектов из Казани Павел Кочкарев одержал победу в специальной номинации национальной премии президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом рассказали в Министерстве по делам молодежи Татарстана.

В мастерской управления «Сенеж» ему вручили награду в номинации «Инклюзия» от «Движения Первых». На пути к победе казанец прошел голосование, в котором приняли участие представители организации, и экспертную оценку.

Участие в премии принимали 33,7 тысячи человек, представляющие 27 стран. В финал прошли 99 конкурсантов, из которых 13 признали победителями в различных номинациях.

Павел Кочкарев — инвалид-колясочник с 21 года. Пройдя тяжелую реабилитацию, он занялся разработкой первого проекта «Интегра-тур», благодаря которому люди с инвалидностью смогут отправляться в туристические поездки. Второй проект активиста нацелен на обучение людей с ограниченными возможностями программированию и дизайну. Также в числе его разработок — социальное такси и футбол на электроколясках.

Кочкарев отметил, что победа в премии принесла ему не только радость и новые возможности, но и новую ответственность.

«Сейчас я запустил новый проект для людей с инвалидностью — футбол на электроколясках, выиграл под него президентский грант. В будущем планирую продолжить развитие проектов, на которые меня вдохновляют другие люди с инвалидностью», — заявил житель столицы Татарстана.

В 2024 году премия «Россия — страна возможностей» была организована впервые. Ее основная цель — поддержка граждан, которые, несмотря на трудности, продолжают двигаться к своей цели и создают условия для самореализации других людей. Все конкурсанты, прошедшие в финал, стали обладателями специальной наградой «За вклад в создание возможностей в России».