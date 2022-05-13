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Ру Тат
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Происшествия
13 мая 2022  14:54
Павел Климчак

Татарстанец изрезал ножом бывшую жену за то, что она отказалась возобновлять отношения

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По версии следователей, все произошло вечером 20 декабря прошлого года. 40-летний пьяный житель Кайбицкого района встретил с работы бывшую жену, после чего вместе с ней пошел к ней домой. По дороге он начал требовать от бывшей супруги возобновить их отношения, однако женщина отказала ему.

Тогда мужчина достал нож и несколько раз ударил ее. Когда женщина потеряла сознание, он решил, что она умерла, и убежал. Однако пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали медпомощь.

Мужчину задержали, свою вину он признал частично. Возбуждено уголовное дело за попытку убийства. Сейчас обвиняемый находится под стражей, уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#покушение на убийство
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