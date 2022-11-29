Татарстанец избил знакомого кирпичом, связал и вез топить, но угробил его в ДТП

фото: пресс-служба СУ СКР по РТ

Сообщение о ДТП поступило ночью 26 ноября в дежурную часть отдела МВД России по Заинскому району. Сообщалось, что на трассе Набережные Челны – Заинск – Альметьевск в кювет вылетела легковушка «Лада». Внутри машины было найдено тело мужчины с множественными повреждениями головы, а также со связанными веревкой руками, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ.

Как удалось предварительно установить полицейским, 25 ноября 53-летний житель Нижнекамского района приехал в гости к знакомой. В этот момент у нее в доме был еще один приятель – 32-летний житель Альметьевского района РТ. Троица устроила застолье, во время которого мужчины повздорили. Младший избил оппонента, нанеся несколько ударов кирпичом по голове. После того, как жертва отключилась, татарстанец решил скрыть следы преступления. Он связал мужчине руки, засунул его в его же автомобиль и повез топить. Однако по дороге вылетел с дороги в кювет.

Как рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, потерпевший получил в результате аварии травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте. Злоумышленник забрал у него банковскую карту и скрылся. Позже он купил на нее продукты.

Полицейские задержали подозреваемого. Неоднократно судимый мужчина помещен под стражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

