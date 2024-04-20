Татарстанец Игорь Малеев стал трехкратным чемпионом России по самбо

Фото: предоставлено Игорем Малеевым

Татарстанский самбист Игорь Малеев в третий раз завоевал золото чемпионата России. XXXI чемпионат среди мастеров проходил в Уфе.

Напомним, что предыдущие победы спортсмен одержал в 2017 и 2022 годах – о последнем событии, которое проходило в Новороссийске, рассказывал «Татар-информ».

По данным Минспорта Татарстана, Малеев – обладатель звания мастер спорта России, чемпион мира по самбо, неоднократный чемпион России по самбо и дзюдо. Отличник физической культуры и спорта.