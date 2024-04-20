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Спорт 20 апреля 2024 20:43

Татарстанец Игорь Малеев стал трехкратным чемпионом России по самбо

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Татарстанец Игорь Малеев стал трехкратным чемпионом России по самбо
Фото: предоставлено Игорем Малеевым

Татарстанский самбист Игорь Малеев в третий раз завоевал золото чемпионата России. XXXI чемпионат среди мастеров проходил в Уфе.

Напомним, что предыдущие победы спортсмен одержал в 2017 и 2022 годах – о последнем событии, которое проходило в Новороссийске, рассказывал «Татар-информ».

По данным Минспорта Татарстана, Малеев – обладатель звания мастер спорта России, чемпион мира по самбо, неоднократный чемпион России по самбо и дзюдо. Отличник физической культуры и спорта.

Фото: предоставлено Игорем Малеевым

#самбо #чемпионат россии
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