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Татарстанец Игорь Малеев стал трехкратным чемпионом России по самбо
Татарстанский самбист Игорь Малеев в третий раз завоевал золото чемпионата России. XXXI чемпионат среди мастеров проходил в Уфе.
Напомним, что предыдущие победы спортсмен одержал в 2017 и 2022 годах – о последнем событии, которое проходило в Новороссийске, рассказывал «Татар-информ».
По данным Минспорта Татарстана, Малеев – обладатель звания мастер спорта России, чемпион мира по самбо, неоднократный чемпион России по самбо и дзюдо. Отличник физической культуры и спорта.
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