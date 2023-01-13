Татарстанец Емерхонов стал третьим в гонке преследования на Кубке России по биатлону

В Рыбинске состоялась гонка преследования в рамках этапа Кубка России по биатлону. Победу одержал Александр Поварницын, а представитель сборной Татарстана Евгений Емерхонов занял третье место.

Татарстанский биатлонист начинал с шестой строчки, занятой им по итогам спринтерской гонки. Емерхонов чисто отработал три первых огневых рубежа и на последний круг отправился лидером, вместе с Поварницыным.

Ко второй стрельбе стоя татарстанец отстал от своего соперника на 15 секунд. Поварницын чисто отработал последний рубеж, а вот Емерхонов допустил два промаха. В итоге он отправился на финишный круг третьим, пропустив вперед Поршнева и с отставанием в минуту от лидера.

На финише расстановка мест не поменялась. Емерхонов уверенно удержал за собой третью строчку и принес Татарстану первую медаль в этом сезоне среди взрослых возрастов.