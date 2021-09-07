Татарстанец едва не задушил экс-супругу, с которой несколько лет делил имущество

Как установило следствие, житель Тукаевского района республики в 2014 году развелся с супругой. После этого бывшие супруги стали судиться по поводу раздела имущества.

В августе 2021 года 54-летний мужчина приехал к экс-супруге в Азнакаево. Он дождался, пока женщина выйдет из дома и сядет в свой автомобиль. После этого подсел на пассажирское сиденье, стал душить бывшую жену и угрожать ее убить. В этот момент машина медленно скатилась в кустарник. Это позволило женщине выскочить и салона и побежать в сторону дома. Пострадавшая замешкалась у калитки, обидчик настиг ее, ударил кулаком по голове и вновь стал душить. На крики выбежала соседка и спугнула злоумышленника.

Как сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Свою вину подозреваемый не признал. Решается вопрос об избрании татарстанцу меры пресечения.

