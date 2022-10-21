Татарстанец едва не убил сына, который заступился за мать

В Татарстане возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в отношении 56-летнего жителя Лениногорского района, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, 18 октября к родителям в одно из сел в Лениногорском районе приехал 32-летний сын. В какой-то момент между отцом и матерью вспыхнул конфликт, и сын вмешался, замахнувшись на отца табуретом. В ответ на это мужчина пырнул сына ножом в грудь. Потерпевшего забрали в больницу, а нападавшего арестовали.

