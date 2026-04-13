Происшествия 13 апреля 2026 11:32

Татарстанец был госпитализирован с отравлением после пожара из-за непотушенной сигареты

В Менделеевске мужчину госпитализировали с отравлением после пожара из-за непотушенной сигареты.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме. Огонь охватил мебель, площадь пожара составила 10 квадратных метров. С отравлением продуктами горения в больницу попал 73-летний мужчина. Предварительно, причиной пожара стала неосторожность при курении.

В МЧС советуют курить только в специально отведенных местах с пепельницей, не курить при опьянении и сильной усталости, а также никогда не оставлять тлеющую сигарету без присмотра.

#гу мчс рф по рт #отравление продуктами горения #менделеевск
«Мы нужны друг другу»: история любви певицы Риммы Никитиной и бойца СВО из Татарстана

«Новая волна» в 2026 году пройдет в Казани

