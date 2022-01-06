В Татарстане зарегистрировано 580 случаев гриппа

В Татарстане зафиксировали 580 случаев заражения гриппом. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«580 случаев гриппа у нас уже зарегистрировано с начала сезона. Из этих 580 случаев 139 – за прошлую неделю», – отметила спикер.

Любовь Авдонина добавила, что сейчас в республике заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 40%, однако эти данные не совсем верные из-за того, что в праздники многие жители не обращаются к врачам.

Заместитель руководителя санитарного ведомства подчеркнула, что при наличии симптомов все же необходимо обращаться к медикам для получения помощи. Ведь Covid-19, ОРВИ и грипп продолжают распространяться среди татарстанцев.