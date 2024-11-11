В Татарстане температура поднимется до +1 градуса

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В понедельник, 11 ноября, в Татарстане температура воздуха днем составит от -2 до +1 градуса. Также в некоторых уголках республики пройдет небольшой снег.

Как сообщает Гидрометцентр РТ, ветер в регионе в этот день «будет гулять» западный, северо-западный со скоростью 6-11 м/с.

Синоптики предупреждают татарстанцев, что на дорогах в понедельник местами может образоваться гололедица.