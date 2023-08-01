Фото: Информационный центр татарстанского регионального отделения партии "Единая Россия"

В этом году в Татарстане отремонтируют 234 объекта образования на сумму 7,9 млрд рублей. Об этом заявил замглавы Минстроя РТ Ильнур Нурмухаметов на совместном заседании республиканской Комиссии по вопросам содействия в информировании и реализации нацпроектов в РТ с комиссиями в муниципалитетах. В мероприятии также приняли участие депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова, руководитель регионального исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Марат Самигуллин.

«Важно не только то, как будут выглядеть классы после ремонта, но и столовые, пищеблоки, спортзалы, другие школьные общественные пространства, прилегающая территория. Если в первые годы программа в основном включала перечень ремонтных работ по замене инженерных сетей, кровли, оконных проемов, то сейчас в нее входят и замена мебели, техническое переоснащение кабинетов. А это очень важно для общеобразовательного процесса», — отметила Татьяна Ларионова.

Также она напомнила, что программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения РФ, входит в народную программу партии. Все этапы работ — от проекта до приёмки — контролируют партийные десанты в составе депутатов разных уровней, а также родительские сообщества и ученическое самоуправление.

«Представителям министерств рекомендую обратить внимание на вопросы оборудования школьных медицинских кабинетов, на состояние школьных автобусов и подъездных путей к образовательным учреждениям, а также на внедрение инновационных методов работы с детьми. Важно учитывать и специфику Года педагога и наставника при формировании внутришкольных мероприятий» — подчеркнула Татьяна Ларионова

По данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ, на 80% выполнены работы по капитальному ремонту 9 ресурсных центров. На текущей неделе завершились работы в Алькеевском районе. По программе ремонта 4 общежитий среднего профессионального образования строительно-монтажные работы выполнены на 76%.

На сегодняшний день в республике по линии образования реализуется 7 программ. Из них выполнение работ по ремонту 43 общеобразовательных учреждений составляет 80%. По 7 детским садам работы выполнены на 72%. Такой же объем работ выполнен и по 143 объектам в рамках программы ремонта школьных пищеблоков. За последние две недели завершились работы на 8 объектах — в Буинском, Альметьевском, Кайбицком, Камско-Устьинском и Тюлячинском районах.

Кроме этого в ходе совещания обсудили стартовавшую накануне в Татарстане благотворительную акцию «Помоги собраться в школу. По предварительной информации Министерства образования и науки РТ, 7 788 первоклассников в этом году нуждаются в поддержке. Также будет оказана благотворительная помощь ученикам 2-11-х классов. Только за последние 10 дней в общественную приемную партии «Единая Россия» поступило более 450 обращений с просьбой помочь собрать ребенка в школу. Это малообеспеченные и многодетные семьи и те, кто воспитывает детей с инвалидностью, а также временно безработные родители. В подшефных Татарстану городах Лисичанске и Рубежном все дети с первого по одиннадцатый класс также получат портфели со школьными принадлежностями.