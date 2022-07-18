Татарстанец дал пощечину любимой за отказ купить пива, а она в ответ пырнула его ножом
В Татарстане 38-летнюю жительницу Бугульмы подозревают в покушении на убийство сожителя, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Как удалось установить следствию, мужчина с возлюбленной устроили застолье. В какой-то момент он попросил подругу дать ему денег на пиво, но получил отказ. Разозлившись, он влепил женщине пощечину. В ответ на это она взяла скалку и ударила возлюбленного. Мужчина скалку отобрал, однако сожительница на этом не остановилась и ударила его ножом в грудь.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В ближайшее время женщине изберут меру пресечения.