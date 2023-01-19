Татарстанцы жестко избили знакомого и выбросили его со второго этажа, мужчина скончался

По версии следствия, в апреле прошлого года в Бугульме несколько приятелей выпивали в квартире на улице Гоголя. В какой-то момент двое мужчин 27 и 60 лет повздорили с одним из знакомых и жестоко избили его. После этого они вытолкнули обидчика из окна квартиры на втором этаже. От полученных травм тот скончался на месте.

На них обоих возбудили уголовное дело за убийство. Кроме того, выяснилось, в марте прошлого года 27-летний мужчина на лестничной площадке дома на улице Воровского поссорился с родственником своей бывшей возлюбленной и избил его. За это на него также возбудили уголовное дело за причинение средней тяжести вреда здоровью.

Свою вину признал лишь младший фигурант, второй соучастник заявил о непричастности к преступлению. Их обоих заключили под стражу. В скором времени дело будет направлено в Верховный суд РТ для дальнейшего рассмотрения, как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.