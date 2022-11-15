Татарстанцы завоевали шесть медалей на международном чемпионате «Хайтек»

Татарстанцы завоевали шесть медалей на Международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек». Республику представляли 25 конкурсантов и 17 экспертов по 16 компетенциям, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Золотой медалью в компетенции «Реверсивный инжиниринг и аддитивное производство» награжден Зуфар Александров из Технического колледжа имени В. Д. Поташова Набережных Челнов. В компетенции «Обработка листового металла» серебро получил Ирек Нуруллин из Казанского авиационно-технического колледжа имени П. В. Дементьева.

Обладателями серебряных медалей в командной компетенции «Сетевое и системное администрирование» стали Илья Замарацких и Дмитрий Зинкин из Альметьевского политехнического техникума. Серебро также досталось Денису Евсиковуиз Альметьевского политехнического техникума в компетенции «Изготовление прототипов» и Дарье Калине из Казанского федерального университета в компетенции «Рекрутинг».

Бронзовую медаль завоевал Амир Халимбаев из Казанского политехнического колледжа в компетенции «Сварочные технологии».

«Задания чемпионата были сформированы на основе запросов предприятий по таким направлениям, как строительство и строительные технологии, производство и инженерные технологии, информационные и коммуникационные технологии, а также по блоку навыков будущего — Future Skills», — отметили в министерстве.

Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек» и II Кубок по рационализации и производительности прошли с 7 по 11 ноября в Екатеринбурге по национальному проекту «Производительность труда» (национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина). В соревнованиях по 38 компетенциям приняли участие около тысячи конкурсантов и экспертов.