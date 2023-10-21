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Татарстанцы завоевали семь золотых медалей на строительном чемпионате в Санкт-Петербурге
Татарстанцы завоевали семь золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали на III Международном строительном чемпионате, который прошел с 17 по 20 октября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Центр развития профессиональных компетенций».
На соревнованиях были представлены 25 индивидуальных и командных номинаций в трех блоках: строительство, проектирование и управление проектом. В этом году призовой фонд составил более 50 млн рублей.
В сборную республики вошли 30 студентов вузов и колледжей по 14 номинациям, а также два школьника.
Так, первое место завоевали:
- Андрей Анисимов в индивидуальной номинации «Лучший эколог»;
- Алексей Локтев — «ТИМ-специалист»;
- Дамир Расулов — «Электромонтаж вторичной коммутации»;
- Кирилл Корнилов — «Электросварщик ручной сварки».
Кроме того, татарстанцы оказались лучшими в командных номинациях «Навесные фасадные системы в жилищном строительстве», «Пусконаладочные работы» и «Монтаж оборудования КИПиА» .
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